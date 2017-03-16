蔡英文明赴基隆 將宣布百億重大交通建設

總統蔡英文明天將到基隆宣布重大交通建設。（記者林欣漢攝）

2017-03-16 23:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文明天下午將到基隆火車站宣布重大交通建設利多，據了解，該建設案經費逾100億元，不管是已喊了20年的捷運延伸基隆，還是台鐵捷運化，甚至是輕軌等另闢新徑的方案，都讓基隆人引頸期盼。

市長林右昌今晚表示，上任2年來積極推動基隆港市再生標竿計畫，全力發展基隆成為東亞國際郵輪營運中心，明天蔡總統宣布的建設，除了攸關基隆未來郵輪母港的發展，也會與基隆河谷廊帶等計畫緊密結合，促進北台灣區域發展與繁榮，「基隆的城市發展史，將會記得317這一天！」

捷運延伸基隆，目前有民生汐止線延伸基隆、南港基隆線兩個方向，但捷運口號喊了20年，每到選舉候選人必提，也是基隆人心中永遠的痛，外界推估捷運到基隆的可能性不高，最實際的還是台鐵捷運化，搭配各區開出的快捷公車。

總統蔡英文去年曾宣布中央會集中資源，讓基隆做到真正的台灣頭；林右昌也向蔡英文簡報「基隆市智慧教育整體發展計畫」、「基隆港市再生標竿計畫」、「基隆港域水環境活化計畫」、「基隆河谷廊帶發展與規劃」、「利用台鐵閒置土地建設社會住宅構想」等5大發展計畫，獲得蔡英文肯定，要求行政院緊盯進度。