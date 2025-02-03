嘉義以北週二下探10度 週四氣溫小幅回升

週二天氣提醒。（中央氣象署提供）

2025/02/03 18:39

〔記者林志怡／台北報導〕蛇年開頭冷颼颼，開工日起台灣就受到新一波強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，這波冷氣團強度接近寒流等級，且最低溫預計落在明週二、後天週三清晨，北部多數地區低溫僅9至11度，且週四、週五雖短暫回暖，但氣溫回升幅度有限，週五晚間起就會有另一波強度相近的強烈大陸冷氣團繼續影響台灣。

中央氣象署預報員劉沛滕說明，台灣明日持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地環境轉乾，大多是多雲到晴的好天氣，僅北台灣清晨期間仍有降雨，花東、中南部山區也有零星雨。

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劉沛滕指出，這一波強烈大陸冷氣團預計影響台灣至週三，明天清晨、後天清晨則是相對較冷的時期，北台灣多數地區低溫僅9至11度，中部地區約10至12度，各地感受相當寒冷。

此外，劉沛滕表示，週三至週五期間台灣受到另一波水氣影響，北部、東半部地區容易有雨，中部地區有零星雨，週四、週五雖冷氣團減弱，氣溫稍有回升，但因各地持續有雨，回暖幅度有限，北台灣白天氣溫約17至18度，中部20至21度。

劉沛滕說，週五晚間起將有下一波強烈大陸冷氣團影響台灣，強度與目前影響台灣的這一波相近，並預計持續影響台灣至週一清晨，北部、東半部容易有雨，週日後水氣才會逐漸減少，僅東半部有零星雨。

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