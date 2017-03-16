若雇主以前有守法 謝創智：一例一休衝擊根本不存在
2017-03-16 14:20
〔即時新聞／綜合報導〕「一例一休」政策上路後，有雇主抱怨衝擊太大，引起反彈。不過全產總顧問謝創智表示，一例一休是推動勞工週休二日的進步修法，只要雇主以前就守法，所謂的衝擊根本就不存在。
根據《經濟日報》報導，謝創智認為台灣的週休二日已經慢了80年，早在1935年國際勞工公約就明訂每週工時40小時，而且一例一休還不算完全到位的週休二日，在「一休」上保留了過渡階段的彈性，不該被枝節問題所困。
謝創智說，因為很多顧問管理公司為了賺錢，渲染一例一休可怕性，讓資方恐慌，誤以為修法改很多；加上很多人資部門並不會教導雇主守法，才讓一例一休被誤解，只要雇主了解修法內容，所謂的新增衝擊根本不存在。
服務業喊出因一例一休將讓排班不易，謝創智說，勞基法早就針對服務業訂出變形工時，無論在加班或是人力調整，都有很大彈性空間，而且每週例假是可隨時調整，並不是一定是在週六、日，雇主只須要調整人力排班即可。
在加班費部分，謝創智也指出，過去很多企業休息日加班就給2倍，這次也只是多給1/3或2/3，就是希望以價制量，除非要回到以前的過勞時代，否則修法對勞工是有利的。
近期的「LINE」加班費爭議，謝創智認為這是極端案例，雇主無須過度嚇自己，勞動部早就有訂定指引。謝創智說，如果LINE只是通知或討論事情，哪有加班費問題？反之要員工趕報告，為何不該給加班費？
雖然一例一休讓許多爭議不休，謝創智認為，爭議最大好處是讓勞雇雙方都注意到勞基法，目前會有問題，正因雇主長期不重視勞基法才造成；勞基法是將勞資權利義務規定清楚，降低雇主不確定風險，雇主無須將勞基法視為壓力或阻力。
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