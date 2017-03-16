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國防預算案 馮世寬：明年希望接近GDP 3％

2017-03-16  12:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬今上午赴立法院報告「四年期國防總檢討」（QDR），對此，國民黨立委江啟臣問，馮曾說盼國防預算增至1年4千億元，美國建議增至GDP 5％，經檢討，國防部盼國防預算未來可增至多少？馮世寬說，雖須看分母大小，但希望明年可能接近3％，比今年好，會去做努力。

江啟臣問，新政府上來後經檢討，我國國防最大問題在哪裡，要馮世寬舉二個例子。馮說，第一，國防經費還有增加空間，其次，少子化以後，國軍對於募兵兵源要有更多努力。

江啟臣表示，馮點到二個重點，但解決問題在QDR內未寫得很清楚。是不敢寫、不想寫，還是不方便寫？例如國防經費，馮曾說希望增至4000億，美國說增至GDP 5%，檢討下來，希望未來、明年預算可增至多少？

馮世寬說，要增至3%、5%都須端看分母大小，但希望明年可能接近3%。國防部主計局長陳國勝表示，今年國防預算納入基金，約佔GDP 2.05％。

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  • 立法院外交及國防委員會，16日邀請國防部長馮世寬（左起）、常務次長柏鴻輝、副參謀總長兼執行官蒲澤春列席備詢。針對國防預算案，馮世寬希望明年希望接近GDP 3%（記者簡榮豐攝）

    立法院外交及國防委員會，16日邀請國防部長馮世寬（左起）、常務次長柏鴻輝、副參謀總長兼執行官蒲澤春列席備詢。針對國防預算案，馮世寬希望明年希望接近GDP 3%（記者簡榮豐攝）

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