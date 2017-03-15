護照破損被關35小時 喬妹：慶幸自己活著回來
「喬妹」現身說明在馬來西亞海關發生的事。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕日前因護照破損，遭馬來西亞海關沒收手機、索賄，並關35小時的「喬妹」，今天在台中說明事發經過，提醒國人出國前應注意護照內頁不能破損，也呼籲外交部協調其他國家，台灣民眾在國外遇到狀況可以打電話求救或自己買機票回來，而不是把人關起來。
「喬妹」喜歡旅遊與美食，一邊旅遊一邊從事零食代購工作，經常進出日本、馬來西亞、香港。從去年9月到今年3月9日就到馬來西亞4次，9日晚間入境馬來西亞時，因護照破損，被海關人員沒收手機、索賄，並遭關35小時後遣返。
「喬妹」今天出示護照，內頁只有3頁被撕了缺口，她說，常去日本的人都知道，日本實施免稅後，海關人員都親自把免稅單撕掉，她的護照撕破了，還多次進出日本、馬來西亞，最近一次到馬來西亞是今年1月，所以這次當海關質疑護照有問題，帶她進去小房間，她以為是要說明清楚，沒想到護照、手機被沒收，海關還跟她要錢，她自認沒有犯罪，不肯付錢，海關竟帶她去牢房，她當場大哭，要求回台灣，海關卻做出上手銬的手勢，她很害怕，只好進去了。
「喬妹」表示，大約4坪大小的牢房，最多關了27人，有中國人、越南人、印度人，還有1位台灣人，這位台灣阿姨因拿錯1年前的機票給海關，發現錯誤再拿出新的機票，卻不被海關接受，因此被關進來。在牢房裡，有人用中文寫「不要付錢，付錢也沒用」，而一起被關的2名中國人和海關喊價，從每人馬幣1000元，降為500元。
「喬妹」回國後將遭遇po上臉書，很多人留言表示在馬來西亞碰到同樣遭遇，有人被關50小時，還有人被關100小時。「喬妹」原本13日要向外交部申訴，但網友私訊她，曾在國外發生類似情形，向外交部申訴，但沒有用，加上她去大甲鎮瀾宮求籤，籤詩勸她不要追究此事，她因此取消申訴念頭。她也說，她相信外交部看到新聞了，但外交部至今沒有派人和她聯絡。
「喬妹」表示，她很慶幸能活著回來，她沒有要討回什麼，因為任何道歉都無法彌補那35小時的恐懼，只希望提醒國人注意護照內頁不能破損、不能拿錯機票，也請外交部協調其他國家，當台灣民眾在國外遇到狀況時，可以打電話求救或自己買機票回來，而不是讓當地海關把人關起來。
「喬妹」說，她原本認為馬來西亞是個不錯的旅遊地點，還承諾朋友今年帶他們去馬來西亞吃美食，但她已經不敢再去馬來西亞。
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