長照財源靠菸稅、遺贈稅 藍綠立委批：不道德、不實際

立法院財政委員會13日審查菸酒稅法，邀請財務部長許虞哲列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

2017-03-13 12:42

［記者吳佳蓉／台北報導］配合今年1月長照法三讀通過，指定菸稅、遺贈稅作為長照財源，財源項目雖已底定，但今日立院初審菸酒稅法時，在野立委仍輪番砲轟。國民黨立委盧秀燕批評，長照財源靠菸稅、遺贈稅，寄望大家抽菸、寄望死人來做長照，不道德，也與菸害防治目的不符。

財委會今初審菸酒稅法修正草案，根據行政院版提案，菸稅將由每千支590元調漲為1590元，換算每包菸品菸稅將由現行11.8元漲20元至31.8元。財政部估算，菸價每上漲1％，菸品消費量將減少0.8065%，調漲20元，將減少約20%銷量；菸稅部分，每年則會增加233億元，指定支應長照所需。

對此，時代力量立委黃國昌認為，財政部評估財源時，僅考慮菸價調整對銷量的抑制，卻沒考量衛福部菸害防制政策，吸煙率若如衛福部預期逐年下降，一定影響長照稅收。相較需要長照服務的人口以及財源需求，則是逐年增加，與吸菸人口減少趨勢相反，質疑財源評估不切實際。

國民黨立委盧秀燕則批評，長照財源靠菸稅、遺贈稅，第一等於寄望大家抽菸，不希望大家戒菸，第二則是寄望死人，靠有人過世來增稅，很不道德。現在要用菸稅支應長照，又怎麼相信政府會努力進行菸害防制，維持國人健康。

國民黨立委蔣萬安也質疑，長照財源腦袋動到菸稅上，作為稅源，當然期待能穩定、甚至有增加，但另一方面菸稅的政策目的，本來就是要以價制量，降低吸菸人口，非常矛盾。一來是政策目的與手段相違背，二來也可預估將不會是穩定財源，質疑政府推動長照的方式。

面對質疑，財政部長許虞哲回應，評估財源時已考量吸菸率可能逐年下降，不過估計癮君子不可能立刻說不抽菸就不抽菸，抽菸人口不可能立即下降。目前除了菸稅外，遺贈稅調漲作為長照財源，兩者相加一年可增加稅收約300億元，衛福部評估5年內應該夠用；屆時再來檢討，看行政院或衛福部有沒有其他考量，如增列其他財源或保險制等。