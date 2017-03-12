傅崐萁可能變競選對手 柯P稱讚他9個字...

柯文哲對傅崐萁的印象是「霸氣十足，很有決斷力」。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-03-12 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁傳出正在評估卸任後轉戰台北市長，今天媒體詢問台北市長柯文哲的看法，他說等發生後再來煩惱，但表示對傅崐萁的印象是「霸氣十足，很有決斷力」。

《蘋果日報》報導，柯文哲過去曾去花蓮參訪，他透露，對傅崐萁的印象是「霸氣十足，很有決斷力。」不過傅崐萁為無黨籍，也和當初的柯文哲一樣，對此柯表示，在這社會通常一個模式成功，別人就會開始模仿，所以要持續創新。