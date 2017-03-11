這個獨派大老 讓胡適偷偷替他付學費
〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北教育大學台灣文化研究所教授李筱峰今天出席獨派大老彭明敏《寫給台灣的備忘錄》新書發表會時透露，彭明敏在攻讀碩士時，學費發生困難，胡適獲知，寫信告訴彭不用擔心，已經找到善心人士資助學費，後來前中研院院長錢思亮在胡適過世後才告訴彭明敏，這名「善心人士」就是胡適本人。
《寫給台灣的備忘錄》一書中，收錄了過去彭明敏的演說、報紙投書和接受媒體專訪的內容。前行政院長蘇貞昌、總統府資政吳澧培、民進黨立委姚文智、台北教育大學教授李筱峰、民報文化藝術基金會董事長陳永興等人都出席支持彭明敏的新書發表會，現場大約湧入百名粉絲，爭相要求彭明敏簽名。
彭明敏1961任台大政治系系主任，同年被聘擔任聯合國大會中華民國代表團顧問，並於1963年當選第一屆十大傑出青年。
李筱峰說，彭明敏留學時發表在國際學術雜誌上的文章被胡適看到，兩人書信往返因此有了交情，彭明敏在攻讀碩士時學費困難，胡適知道後，要彭明敏不用擔心，已找到善心人士資助學費。彭明敏順利完成碩士課程後，自力完成博士學位，並返台任教台大政治系。在胡適過世後，前中研院院長錢思亮才打電話告知彭明敏，這位出錢的「善心人士」就是胡適本人。
李筱峰說，胡適會資助彭明敏，就是知識份子疼惜知識份子的表現。「學者」只會寫論文，但知識份子不一樣，彭明敏就是這樣的知識份子。
彭明敏當選十大傑出青年的隔年（1964年），與學生起草《台灣人民自救宣言》。他們在宣言中指出蔣政權利用「反攻大陸」神話蒙蔽人民、實施軍事戒嚴統治。並提出「一個中國，一個台灣」及「重新制憲與尊重人權」的主張。後來彭明敏被判處8年有期徒刑，獲蔣介石特赦，於1970年1月偷渡到瑞典，於海外流亡，1996年被民進黨推舉參選台灣有史以來的第一屆民選總統。
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