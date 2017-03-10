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經典賽慘敗﹗陳致中：應檢討棒協與中職權責與分工

2017-03-10  13:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣隊在WBC慘敗﹗陳致中今透過臉書指出，WBC台灣隊表現令許多人，特別是年輕人感到失望，他淺見以為，檢討重點應在棒協及中職權責、如何在國家隊組訓上進行合作分工？使其真正發揮效力，而非互相拉扯折損。

陳致中說，其次是提高國家代表隊榮譽感、及更為優渥的獎勵，亦值得好好思考作法﹔如果只是一味歸咎球員表現，未免是太廉價的指責，且永遠無法找出脫胎換骨的進步法門。

陳致中強調，棒球在人民心中是台灣國魂，曾經是多少人魂牽夢縈的榮耀、情感、歡顏與淚水之所繫，想要找回那一份最初的感動，先從劃皮療骨的痛苦、真改革開始吧！

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  • 陳致中透過臉書闡述對經典賽慘敗的看法（記者王榮祥翻攝）

    陳致中透過臉書闡述對經典賽慘敗的看法（記者王榮祥翻攝）

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