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獨家》柯市府第18位首長異動 議員：泛藍離核心

2017-03-09  23:15

〔記者郭安家、沈佩瑤、何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！兼任公訓處長的研考會主委曲兆祥將被調整，釋出研考會主委職，並由柯市長及市府高層人士遴選出新任主委，雖然曲兆祥仍保有處長職，但曲將是柯文哲任內第18位異動的一級首長。有市議員解讀，柯文哲為2018連任布局，要釋出位置與各方交好；有人認為柯團隊原本是「推倒藍綠高牆的」白色力量，又有泛藍人士離開權力核心。

國民黨台北市議員徐弘庭表示，有知情人士透露曲兆祥人事案，該人士嘆「市府又有跳船潮了」；但他認為，是柯文哲為連任重新布局人事，而曲兆祥這些「老藍男」要嘛跟不上柯文哲布局，或不願意執行讓柯連任需要做的事情，加上新黨背景的前法務局長楊芳玲去職，可見當初認同「白色力量、推倒藍綠高牆」的泛藍背景人士退出了市府權力核心。

民進黨台北市議員王世堅質疑，柯文哲為了連任，釋出研考會主委官位，要跟各方勢力交好，已不是過去素人從政；談到曲兆祥，王認為，曲任內做出研考會官方民調，都比民間高出10％左右，曲明顯幫柯背書、擦脂抹粉，也依然被柯用完就丟。

不過，北市府發言人劉奕霆表示，現任主委曲兆祥同時兼任公訓處長，因此市府近期確實在徵詢新任主委，但人選尚未決定。

曲兆祥是師大政治所教授，借調北市府任研考會主委，身兼公訓處長，過去柯文哲曾有意合併兩單位，但因事涉中央局處、相關法令規定等龐雜流程，並非市府可憑一己之意加以處理，導致整併失敗；加上世大運等業務繁重，據知情人士透露，柯文哲在市政會議上曾以「再找個人來幫忙好了」，宣布尋找適合接任研考會主委的人選。

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  • 台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！兼任公訓處長的研考會主委曲兆祥將被調整。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！兼任公訓處長的研考會主委曲兆祥將被調整。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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