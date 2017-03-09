私有地卡路中央 民代批朱立倫罔顧安全

2017-03-09 20:52

〔記者張安蕎／新北報導〕樹林保安街二段在都市計畫中，為27米寬的大馬路，因新北市府遲未取得私有地，馬路現僅12米寬，其餘空間被規劃為人行道、綠帶及護欄，致使通行空間不足，容易引發車禍，當地民代呼籲市府盡速改善，以利未來捷運開發帶來的大量車潮。

保安街二段是樹林交通要道，卻有一條長500公尺、寬2公尺的私有泥濘地，為防止車輛使用，市府在上面放置一整排護欄，反而造成通行不易，且私有地卡在路中央，也讓整條道路被切成4塊，無法整合為雙向、雙車道的大馬路。

立委吳秉叡、蘇巧慧、議員陳世榮今天舉辦記者會，指控市府未依法辦理土地徵收，導致道路無法完整拓寬，路旁就是三多國中，影響學童通行安全，且當地鄰近工業區，未來捷運開通後，勢必引進更多車流，「朱立倫不該罔顧人民的生命安全及財產，若無法解決樹林交通問題，再剪一百個綵，也無法得到民眾的信任」。

新工處副處長王益翔表示，市府自102年起便與私有地主多次協商，盼以協議價購方式取得土地，但地主意願不高，若啟動徵收程序，依法需一併購買整段道路的私有地，價格將高達12億元，並涉及未登記工廠拆遷安置問題，市府將持續以地主協議價購，也希望立委能居中商議，協助爭取財源。