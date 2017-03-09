反林岱樺！全台12教授發起、超過2.3萬人連署 ...

2017-03-09 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺上週在「野生動物保育法」修法協商時，針對「放生」提出一番看法並且主張「初犯者免罰」、「放生非棄養」等遭各界撻伐。國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘「強烈反對」林的說法，並發起連署活動，連署人數在今早8點已達23200人。

顏聖紘在臉書上表示，連署活動的目的為「支持行政院的修法版本，有效管理不當放生行為」、「支持增加對宗教團體與一般民眾的教育與溝通」、「鼓勵友善理性的宗教團體積極與野生動物救傷，以及專業主管單位合作護生」、「強烈反對林委員主張的第一次不罰，個人任意購買野生動物放生要由農委會收容，費用由全民埋單，並耗費資源講習的修法提案」、「請立法院所有黨團不要簽名同意任何無助教育、管理與和解，卻浪費納稅人稅金的提案」。顏聖紘強調，這個連署會持續進行到相關委員表達真正的善意，讓野保法修法順利進行為止。

顏聖紘透過臉書發布連署連結，並且有超過4000人轉發。此連署為顏聖紘發起，並且有其餘11位包含台大、清大、師大等相關科系的教授共同掛名支持。為免連署人數遭灌水，此連署活動需申請GOOGLE帳號才可參與。