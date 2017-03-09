反林岱樺！全台12教授發起、超過2.3萬人連署 ...
2017-03-09 13:34
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺上週在「野生動物保育法」修法協商時，針對「放生」提出一番看法並且主張「初犯者免罰」、「放生非棄養」等遭各界撻伐。國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘「強烈反對」林的說法，並發起連署活動，連署人數在今早8點已達23200人。
顏聖紘在臉書上表示，連署活動的目的為「支持行政院的修法版本，有效管理不當放生行為」、「支持增加對宗教團體與一般民眾的教育與溝通」、「鼓勵友善理性的宗教團體積極與野生動物救傷，以及專業主管單位合作護生」、「強烈反對林委員主張的第一次不罰，個人任意購買野生動物放生要由農委會收容，費用由全民埋單，並耗費資源講習的修法提案」、「請立法院所有黨團不要簽名同意任何無助教育、管理與和解，卻浪費納稅人稅金的提案」。顏聖紘強調，這個連署會持續進行到相關委員表達真正的善意，讓野保法修法順利進行為止。
顏聖紘透過臉書發布連署連結，並且有超過4000人轉發。此連署為顏聖紘發起，並且有其餘11位包含台大、清大、師大等相關科系的教授共同掛名支持。為免連署人數遭灌水，此連署活動需申請GOOGLE帳號才可參與。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 大眼對小眼 回首王菲、林憶蓮不堪過往
- 父母與同志女兒斷聯繫 公司CEO帶她步上紅毯
- 《連鎖咖啡連翻漲》 家用咖啡機逆勢降價 賣到缺貨
- 花蓮農會選舉 2農會總幹事進第2輪遴聘
- 自由談》吳資政的眼淚
- 職場遇性騷擾 男女多選擇沉默
- 六月狂虧張書豪「 小」弟弟不如尪
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League warns over ‘justice’
- 張智成「床上」追愛 一秒變格雷
- 試院開始審年改案 警大陣仗維安
- 春節未出勤 台鐵擬235人記大過、無人免職
- 狂戳耳朵 GD勝利搞笑曬斷背情
- 我官員再談張志軍》習近平稱兩岸要心靈契合 國台辦卻只建議對付台灣當局
- 經典賽》美媒評不參賽的五大遺珠 王柏融上榜
- 要求拆蔣介石銅像 蔡丁貴與警爆衝突
- 獨家》一顆200元的蓮霧 將引爆農民之間的戰爭
- 瓜地馬拉兒童庇護所火災 至少19人喪生
- 白沙屯媽祖教大家人生道理？ 神轎停駕都會出現這4字...
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 左右肺罹不同癌 動2次手術治癒
- 桃園抽查預售屋契約 16家全不合格
- 發展智慧城市與航太產業 中市與日本廠商簽MOU
- 李國毅疑回收舊愛 勾手溫存12時
- 新故宮運動 推國際和在地化
- 拚新南向 花旗印度負責人來台搶生意
- 經典賽》多砲熄火被鶯啄 加投聯手捕藍鳥
- 台東地區農會總幹事 李建通連任
- 變性女被拖出圍毆 當街遭活活打死
- 降雨不如預期 南部可能進入第一階段限水
- 柯市府BOT首案？》內科之心 新創育成大樓議價
- 妙麗10秒漏網鏡頭出土 艾瑪華森超崩潰
- 經典賽》江少慶這2球太犀利 球迷：有建仔的影子（影音）
- 假冒議員朋友吃霸王餐 店家無奈這樣說...
- 03/09 各報重點新聞一覽
- 三灣國小校舍停工逾半年 6班擠禮堂上課
- 全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反林岱樺！全台12教授發起、超過2.3萬人連署 ...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分