台灣協助保護金正男家屬？國安局長這麼說...

2017-03-09 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕金正男遭暗殺案已經過了快1個月，他的兒子金韓松昨日透過影片向各界報平安。有消息傳出，協助金正男家屬的4個國家，其中有一個正是台灣，國安局長也對此做出回應。

專門協助「脫北者」擺脫北韓政府追捕的神秘組織「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）昨日透過Youtube上傳「金韓松影片」（KHS Video），金韓松在影片中表示，自己的父親金正男日前遭到暗殺，目前他和母親、姊姊再一起，希望局勢能早日好轉。

此外「千里馬民防」也感謝4個國家協助保護金正男家屬，分別為美國、中國、荷蘭和一個希望匿名的國家。根據《日本新聞網》報導，有部分南韓媒體指出，第4個匿名國家正是台灣。但被問到此敏感問題，國安局長彭勝竹簡短回答「不了解」，不再多做回應。