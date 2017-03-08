2018議員選戰 時力：與柯P僅意見交換

2017-03-08 17:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量布局2018年議員選舉，外傳北市議員選戰與台北市長柯文哲有密切聯繫。時代力量發言人吳崢今受訪對此坦承，時力與柯市長都有保持聯繫，但僅是意見交換，未談到具體合作事項。

2018市長選舉時力是否支持柯文哲連任？吳崢則說，時力一向的態度就是徹底打倒國民黨，因此時力在台北市會支持非國民黨陣營所整合出來的候選人。

至於議員選戰是否可能與其他第三勢力政黨整合人選？吳崢則說，對於2018選舉布局，時力保持開放態度。