吳敦義重申支持黨魁選舉一輪定勝負
2017-03-08 14:27
國民黨主席參選人吳敦義今天上午受訪，質疑郝龍斌第一民調，他認為：動機可議。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義今天上午受訪時再度重申支持黨魁選舉一輪定勝負的立場，他表示，由於有六人參選，反正選兩輪與一輪，其實都有相同意義，勝出者就視第一輪得票數高低而定。
吳敦義並強調，國民黨現在很沒有錢，如果辦第二輪投票，還要花很多經費，且要再勞師動眾一次，因此他贊成一輪決定勝負。他說，黨主席選舉辦法須由中常會通過，「黨章不會規定這麼細的事」（黨章修正須經全代會通過），只要中常會通過，他就贊成，反正都是選票決定選舉結果。
至於競爭對手郝龍斌堅持要辦辯論，吳敦義說，他雖然不反對，但既然黨部已經決定不辯，也並非毫無理由，畢竟六個參選人要如何交叉辯論？他實在很難想像。
至於有媒體公布郝龍斌暫居第一名的民調結果，吳敦義今也再度強調，「完全不準」，他質疑民調只調查一千個民眾，其中只有一百人是國民黨員，只要稍微了解民調的人都知道，在台灣地區民調的基本有效樣本數要達到一千零六十八人，該媒體民調的有效樣本（指國民黨員）才一百個人，只佔十分之一，誤差率可以達十％以上，而且「某人」在所有非黨員部分大幅落後，卻很奇怪只在黨員部分領先，他認為這個調查「動機可議」。
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