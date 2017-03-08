「宏觀電視」走入歷史 上億預算移至公視

2017-03-08 10:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台灣宏觀電視」於民國89年開播有其時空背景，僑委會委員長吳新興今宣布，「台灣宏觀電視」將功成身退、走入歷史，原1億餘元的預算將轉移到公視，支持公視製播更好的媒體內容，海外僑胞也都能看見。

吳新興今天到立法院外交國防委員會進行業務報告並備詢。僑委會「宏觀電視」去年9月時遭立委質疑，每年花費4000萬餘元租用衛星頻道，總年度預算更高達1億1000萬元，節目內容委託公視製播，卻成效不高，「根本可以廢掉」，僑委會當時回應表示，為因應數位與網路發展，要推動宏觀媒體轉型為數位頻道，將停止租用衛星，並鼓勵僑胞改由宏觀電視網站收看節目。

吳新興今天在立法院進一步表示，「台灣宏觀電視」將正式結束營運，他說道，過去媒體不發達，僑胞希望有一頻道以了解國內建設，但現在媒體管道多元，僑胞有許多獲知訊息的方式，且經營電視也耗費成本，故僑委會檢討變革以電視頻道為主的傳播方式。僑委會認為，現在已經到了功成身退的階段，未來將把1億餘元預算移轉給公視使用，讓海外僑胞看到更好的公視節目。

僑委會於今年1月20日會與文化部共同召開「首長合作業務會談」，雙方達成共識，「台灣宏觀電視」的1億餘元預算額度，宜由文化部另研提專案計畫，向國發會申請107年度社發計畫預算，以豐沛公視的創作資源支持，製播台灣文化的節目內容，同時可進行國際文化輸出。相關業務移轉事宜預期在本年度結束。

另，僑委會已自今年起取薛發行傳統紙本的「宏觀週報」，同時提升「宏觀電子報」成為採RWD（Responsive Website Design）架構設計，新增影音內容，盼豐富網站內容，用數位網絡服務海外僑胞。