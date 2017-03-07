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年改公聽會遭鬧場 兩男曾涉228自由廣場毆人

2017-03-07  17:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕考試院今天上午召開「公務人員年金改革案公聽會」，卻遭退伍軍人鬧場，導致會議中止，當時有6名未受邀男子闖入會議室，跳上桌面阻礙會議進行，駐警制止雙方拉扯，轄區文山一警方表示，將依蒐證資料，通知6人到案說明並依違反社會秩序維護法裁處。

警方調查，6名非受邀人士，其中楊姓及謝姓男子，另涉嫌於2月28日在自由廣場前毆打獨派人士，已遭中正一分局函送法辦。

文山一分局長吳進宗表示，警方支援130名警力及蒐證人員，配合考試院駐警維持現場秩序，後依副院長李逸洋指示，將員警撤出傳賢樓，至試務大樓1樓警衛室待命。

8時40分許，楊姓等6名非受邀人員欲進入考試院參加會議，經考試院政風室及駐警隊安排至2樓電腦教室觀看會議現場轉播，9時45分，楊男等6人至4樓會議室滋擾，考試院政風室主任請求警方派員協助維持秩序，9時48分會議暫停。

警方表示，受邀出席的與會人士都確認持開會通知才放行，另有數名人士要旁聽，也由駐警引導到2樓收看轉播，後來不知何故，這些人全都闖入4樓會場，文山第一分局除強烈譴責滋擾行為，依法嚴辦外，並呼籲民眾表達訴求應保持和平理性。

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  • 考試院今天上午召開「公務人員年金改革案公聽會」，會議進行中有部分退伍軍人協會成員欲強行闖進會場抗議，導致會議暫停。（記者黃耀徵攝）

    考試院今天上午召開「公務人員年金改革案公聽會」，會議進行中有部分退伍軍人協會成員欲強行闖進會場抗議，導致會議暫停。（記者黃耀徵攝）

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