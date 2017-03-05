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受誘做跨國詐騙集團車手 台人遭捕曾逾400人

2017-03-05  12:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕日前傳赴韓打工後失蹤的兩名台灣女生，今凌晨確報在韓國疑涉電信詐騙，因此遭韓國警方逮捕。根據資料顯示，在2006年至2009年期間，曾有超過400名台灣人涉及詐騙案，是由於赴韓擔任提領詐騙贓款車手，單月遭捕台人紀錄甚至高達45人。我駐韓代表處明天將再次探視此次案件中的江姓與鄧姓女生，了解疑涉案過程。

台韓網路近日廣傳我國2名女子於2月中赴韓國失聯一事，韓國警方於台北時間昨晩10時左右，通知我駐韓國代表處已確認失聯2人身分。其中鄧姓女生，於2月14日因涉電信詐騙案被捕，已在2月28日主動寫信聯繫駐處；江姓女生亦因涉電信詐騙案於2月15日被捕，外交部已通知其母親。外交部也表示，韓國警方目前正在進行相關調查，兩女未來將在韓國接受司法審判，我駐處將持續關注本案，並就近提供協助。

根據資料顯示，2006年9月至2009年12月，遭引誘或欺騙赴韓，並擔任提領詐騙贓款車手的台灣人，涉案總人數即超過400人，單單在駐韓國代表處轄區內（包括首爾市、京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道與全羅北道），單月被捕台人就曾達到45人之多。前外交部發言人陳銘政也曾說，跨國詐騙集團以免費招待旅遊與提供就業機會等為誘餌，吸引國人前往赴韓國提領詐騙贓款，致使國人在韓觸法、被捕坐牢，呼籲國人切勿受騙上當。

外交部表示，依照韓國規定週六日例不開放探視，但經司法與外交管道溝通後，通融我駐處人員探視10分鐘。我駐韓代表處明天將由警務秘書與法務秘書等人，再次前往探視，了解事發經過。（13:24更新）

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  • 在韓國失聯的2名台灣女子，已被證實是因涉及電信詐騙案被捕，將在韓國接受司法審判。（記者鄭淑婷翻攝）

    在韓國失聯的2名台灣女子，已被證實是因涉及電信詐騙案被捕，將在韓國接受司法審判。（記者鄭淑婷翻攝）

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相關關鍵字： 詐騙車手 詐騙集團 跨國電信詐騙案 韓國
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