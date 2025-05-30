離奇！男子深夜「徘徊國道上」 遭多車撞擊輾過慘死

謝男被路旁監視器拍到，意圖穿越車道，行徑危險。（民眾提供）

2025/05/30 10:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道1號員林路段昨（29日）深夜發生一起離奇死亡事故，一名60歲謝姓男子不明原因誤闖國道1號北向212公里員林路段，行走於車道間，疑神情恍惚，遭多輛車接連撞擊輾過，送醫搶救仍宣告不治，詳細肇因仍待警方進一步釐清。

國道警方初步調查，昨晚10點半左右，謝男疑似從外側路肩穿越國道時，先遭52歲林姓女駕駛自小客車擦撞後摔倒，接著被一輛不明車號的小客車輾過雙腳，再遭到另一輛由45歲林姓男子駕駛的自小客車撞擊，倒地不起。

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彰化縣消防局指出，獲報趕抵現場時，發現謝男倒臥在內側車道，全身多處骨折、意識不清，立即送往彰化醫院急救，但仍於晚間11點56分宣告不治。

事發現場一度造成驚慌，有駕駛人行車紀錄器拍下謝男站在車道間徘徊的畫面，直呼「太毛了」、「那是什麼！」甚至懷疑是否遇見「魔神仔」，也有人表示差點撞上，嚇得趕緊報警。

國道警方指出，警方於晚間11點19分完成事故排除，目前仍不清楚謝男為何會出現在國道上，後續將釐清肇事原因。警方也提醒，行人切勿誤闖高速公路，違者將依《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，可處新臺幣3000元至6000元罰鍰。

國道1號員林路段29日深夜突然有民眾闖入車道（紅圈處），令用路人驚嚇。（圖片擷取社會事新聞影音）

謝男被撞後全身骨折，倒臥在路旁，最後送醫不治身亡。（民眾提供）

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