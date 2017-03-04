選國民黨主席 韓國瑜要求第一輪定輸贏
2017-03-04 20:36
〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨下屆黨主席參選人韓國瑜今天在雲林表示，這次主席選舉內部相互攻訐愈加慘烈，「黨員憂慮，人民厭煩」，他建議六位參選人共同簽下承諾書，同意第一輪投票最高票者當選主席，即使無人得票過半，也不要再進行第二輪投票，避免讓國民黨再次受到更深的傷害。
韓國瑜說，「一中各表、九二共識」表達過就可以了，不用天天講，要苦幹實幹，不能再浪費寶貴時間，不能讓華麗的口號、空泛的意識型態，使得台灣的生存發展受嚴重打擊。如果他有機會帶領國民黨，一定走回苦幹事幹的路線一定溫良恭儉「再也不讓」，全力往前衝。
韓國瑜表示，台灣過去是四小龍的老大，20年後華人地區最落後的就是台灣，新加坡國民所得已經五萬美金，台灣只有兩萬美金，張忠謀春節在夏威夷摔一跤，全台灣人都嚇到了，台灣的經濟發展希望放在一個85歲的老先生身上，台灣是多麼危險。
韓國瑜說，台灣至今看不到第二產業，台灣的前途是非常黯淡，非常危險，他急的不得了，我們能給下個世代帶來什麼？如何建構一個強大的反對黨、有力量的在野黨是我們的責任，我們可以超越執政黨，可以引導他們，國民黨沒有時間了，必須選出最優秀的主席。
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