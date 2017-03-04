| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外交部今證實：4台男在紐國機場遭扣押
 首頁 > 政治

選國民黨主席 韓國瑜要求第一輪定輸贏

2017-03-04  20:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨下屆黨主席參選人韓國瑜今天在雲林表示，這次主席選舉內部相互攻訐愈加慘烈，「黨員憂慮，人民厭煩」，他建議六位參選人共同簽下承諾書，同意第一輪投票最高票者當選主席，即使無人得票過半，也不要再進行第二輪投票，避免讓國民黨再次受到更深的傷害。

韓國瑜說，「一中各表、九二共識」表達過就可以了，不用天天講，要苦幹實幹，不能再浪費寶貴時間，不能讓華麗的口號、空泛的意識型態，使得台灣的生存發展受嚴重打擊。如果他有機會帶領國民黨，一定走回苦幹事幹的路線一定溫良恭儉「再也不讓」，全力往前衝。

韓國瑜表示，台灣過去是四小龍的老大，20年後華人地區最落後的就是台灣，新加坡國民所得已經五萬美金，台灣只有兩萬美金，張忠謀春節在夏威夷摔一跤，全台灣人都嚇到了，台灣的經濟發展希望放在一個85歲的老先生身上，台灣是多麼危險。

韓國瑜說，台灣至今看不到第二產業，台灣的前途是非常黯淡，非常危險，他急的不得了，我們能給下個世代帶來什麼？如何建構一個強大的反對黨、有力量的在野黨是我們的責任，我們可以超越執政黨，可以引導他們，國民黨沒有時間了，必須選出最優秀的主席。

廣告
  • 「台灣沒有第二產業」，韓國瑜（中）對台灣未來憂心忡忡。（記者詹士弘攝）

    「台灣沒有第二產業」，韓國瑜（中）對台灣未來憂心忡忡。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：選國民黨主席 韓國瑜要求第一輪定輸贏


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.