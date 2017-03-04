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美國務院點評台灣勞動環境：「超時工作很常見」

2017-03-04  12:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院近日發表《2016人權報告》，當中也針對台灣在政治、人權、勞動議題等多方面提出觀察。其中，報告中也指出台灣勞工弱勢的問題，不但超時工作現象相當常見，法律與罰款金額也不足以達到嚇阻效果。

報告中談到，台灣法律明定禁止一切形式的強迫勞動行為，違者最重可判7年徒刑，但台灣法院時常「從輕發落」，罰則也難以達到嚇阻的作用，最容易有強迫勞動的職業為家政、漁業、農業、製造業和建築業，尤其又有外勞遭剝削更為嚴重。

報告中也提到近期剛通過的「一例一休」修法，雖然增加了勞工的福利，以及加強保護舉發者，加重罰款等措施，但企業界對此強烈反彈，勞團也不滿意，甚至透過絕食抗議。

報告中寫到，勞動部明定，凡是勞工在上班時段外得額外負擔工作，一律視為超時，然而，無論是以何種形式超時工作，皆以2萬至30萬的罰款處理。

內容中指出，「台灣當局並不總是那麼有效率地執行法律，超時工作的現象相當常見」，根據勞動部2015年的報告，有30%的企業違反勞基法，多數公司不給加班費，其中以物流運輸業最為嚴重，機師、火車、公車司機和媒體也是超時工作的大宗職業。

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  • 美國務院針對台灣勞動環境提出觀察評論。（資料照，記者羅沛德攝）

    美國務院針對台灣勞動環境提出觀察評論。（資料照，記者羅沛德攝）

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