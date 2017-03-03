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缺席通車典禮 朱立倫今天「悄悄」搭機捷

2017-03-03  23:29

〔記者何玉華／新北報導〕機場捷運2日通車，通車典禮上有台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦，獨不見新北市長朱立倫，當時以新北市有許多大型活動回應外界的朱立倫，3日「悄悄」由市府官員陪同，搭乘機場捷運從林口A9到A2三重站，晚間在臉書上傳影片，一整天沒公開行程的朱立倫，行蹤才曝光。

朱立倫說他從林口A9到A2三重站，也到周邊轉乘的公車站、YouBike，聽聽市民的想法。希望透過這些轉乘規劃，讓每一位搭乘的民眾，都可以更方便的出門，更順利的回家。

朱立倫表示，民眾考量交通工具，除了票價之外，很大一部分，就在於轉乘的「最後一哩路」，是否有足夠的便利性；他也謝謝桃捷公司承擔起了營運維護的責任，藉由機場捷運的串連，以及未來捷運路網的更完善，未來的北北桃，將會成為一個共同生活圈！

影片中，朱立倫與多名外國旅客互動，有人問他是不是「有名的人？」「是不是政治人物？」互動相當有趣；朱立倫還在文末直接點名「桃園捷運公司」「柯文哲」「鄭文燦」 我們一起努力！

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  • 朱立倫晚間在臉書貼文，說他今天去搭乘機場捷運。（擷自朱立倫臉書）

    朱立倫晚間在臉書貼文，說他今天去搭乘機場捷運。（擷自朱立倫臉書）

  • 缺席2日通車典禮的朱立倫，3日由市府官員陪同去搭乘機場捷運。（擷自朱立倫臉書）

    缺席2日通車典禮的朱立倫，3日由市府官員陪同去搭乘機場捷運。（擷自朱立倫臉書）

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