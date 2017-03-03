指台灣該找出一條路 洪秀柱：未來的統一就是方向

2017-03-03 17:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］國民黨黨主席洪秀柱今天下午，前往桃園市龜山區陸光新城與基層黨員座談，被媒體問及統一話題，洪秀柱表示，台灣現況是台獨沒能力、被統不甘願，台灣是不是該找出一條路，而中華民國憲法就是一個中國，未來的統一就是方向，只是兩岸分隔60多年，生活、制度、思想、觀念都不一樣，因此不會是明天統、後天統，也不一定是5年統、10年統，而是要有一定的步驟跟方向。

吳敦義在宜蘭跑行程時提及「統人沒能力，被統又不願意」，而馬英九前總統在美國演講時，曾說「統一是潛在的選項」，洪秀柱再被媒體問及這個話題時說：「確實啊。」

洪秀柱說，三民主義統一中國，但想要把兩岸統一起來，目前看起來我們的能力比較差一點，且兩岸分離多年許多方面都不一樣了，要被統一台灣民眾當然會害怕，但台獨又沒能力，台灣是不是要找出一條路？去年國民黨19全大會通過的兩岸政策，就很清楚明白地指出一條路。

對於馬英九的說法，洪秀柱則說，她不太懂馬前總統所謂的「統一是潛在的選項」這句話，目前所遵從的就是中華民國憲法，中華民國憲法就是一中的憲法，尤其是增修條文講得很清楚明白，是為了因應國家統一前的需要而訂定，所以，未來的統一是我們的方向。

對於蔡正元與徐巧芯近來的口角紛爭，洪秀柱則嘆了嘆說：「牙齒、舌頭難免會咬到，家裡兄弟姊妹也會吵架。」不要把家裡的意見不一，當成分裂做無限上綱解讀，當然，希望大家都少說一句話，尤其在這個非常時期。