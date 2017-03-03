清泉崗毒品包全無指紋 案情陷入膠著

2017-03-03 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕清泉崗基地毒品案目前3大偵辦方向都陷入膠著，不僅毒品夾鏈袋上全都查無指紋，調閱監視器畫面尋找棄毒者也是大海撈針，尿檢找吸毒者同樣一波三折。

據《蘋果日報》報導，在清泉崗毒品丟包案傳出的隔天，4名檢察官即進入營區勘查，從監視器、驗毒、指紋3各方面著手。但53包用塑膠夾鏈袋裝起的毒品，全部都找不到和指紋相關的跡證。

在監視器部分，即便有調閱到部分監視器，但營區實在太大，所以要比對出丟包者相當艱難。在驗尿方面，8名官兵出現了一級毒品海洛因的陽性反應，由於和社會上常見的安非他命和與K他命不同，因此檢方懷疑有黑數存在。

現在除了期待現場撿到的1支吸食器是否可以驗出DNA，專案小組決定擴大清查對象，目前將對清泉崗252名尚未驗毒的官兵和有吸毒前科者，全數進行分析比對。

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