世新大學聲明 承諾書非學校對學校

2017-03-02 13:16

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學被踢爆簽承諾書，世新大學今天中午發出聲明，強調就是依《兩岸人民關係條例》規定，兩岸高教的結盟或合作範圍不得涉有政治性內容，因此該校終身教育學院才會提供研修承諾書，作法完全符合交流目的與教學倫理之要求，畢竟中生不是來學兩岸政治關係，或來參加政治性活動。

但本報記者昨天詢問世新大學校方，世新大學表示，終身教育學院負責中國學生來台的研修，近年來陸續跟50多所中國大專校院合作，但2015年2月起，有3所學校提出「研修承諾書」，必須簽署才願意送學生來台灣；校方也同意教學內容不應涉及政治敏感議題，所以簽下承諾。

世新大學聲明全文如下：

世新大學大陸研修承諾書事件說明：

本校終身教育學院陸生服務中心為體現兩岸學術交流之善意與效率，兼為維護兩岸高教交流合作管道之暢通，而提供部分大陸姊妹校申辦赴台手續所需之「研修承諾書」，說明課程內容不涉及兩岸政治敏感問題，此乃對陸生選擇學習專業及內容之尊重，他們畢竟不是來學兩岸政治關係或來參加政治性活動的；何況依兩岸人民關係條例規定，兩岸高教的結盟或合作範圍也不得涉有政治性內容。因此，本校終身教育學院的作法完全符合交流目的與教學倫理之要求。

前述「研修承諾書」乃陸生服務中心為使大陸師生研修申請順暢，依據單一、個別申請人之需求而提供，其非主動提供，其發給對象為個人，承諾書之兩造並非學校與學校。本校與大陸各校之學術交流協議均按規定於事前報請教育部核定，終身教育學院是依據協議內容執行陸生來校短期進修業務，系爭承諾書只是個案學習內容之說明，並非各別之締結聯盟或合作行為之約定。因此，本校並無違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第三十三條之三所稱「迴避申報與大陸地區學校締結聯盟或為書面約定合作行為」之情事。

特此聲明

世新大學 謹致