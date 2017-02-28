美國關切Uber案？ 交通部：依法行事無壓力

2017-02-28 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕優步（Uber）因違法營運遭重罰後於日前暫停在台灣的服務，近日卻傳出美國國務院介入此事，對此交通部表示雖然有來自美國的關切，但一切依法行事、不會有壓力，期待Uber依法行事，續留台灣。

Uber在台灣發展受挫，彭博新聞社專欄作家雷克日前撰文透露，美國國務院曾為此提出關切，希望台灣能重新考慮讓Uber合法營運。

《蘋果》報導，針對這項消息，交通部長賀陳旦表示，這是嚴肅的事情，特別是部分有心人士動輒把美國產業利益外交化。交通部政務次長王國材則指出，雖然美方有關切此事，但交通部依立院三讀的公路法處理Uber爭議是依法行事，不會有壓力。

Uber台灣則表示，感謝台美政府雙方給予正向鼓勵與關注，Uber台灣將持續與政府協商，積極溝通合作。