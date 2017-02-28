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柯文哲：台灣人要做自己土地的主人

2017-02-28  14:57

〔即時新聞／綜合報導〕228事件70週年中樞紀念儀式，今日下午在台北228紀念公園舉行，台北市長柯文哲致詞時強調，希望仇恨能在這一世代終結，讓228為台灣帶來新的時代意義，讓台灣更加和諧團結，而非只有悲傷對抗。

柯文哲談到，過去因政府在統治上所犯的錯誤，造成歷史的悲劇與台灣菁英的消逝，時至今日已過了70年，彼此仍有創傷、衝突和猜忌。他也提到，雖然過去20年政府不斷道歉並提出賠償，但始終只有受害者而沒有加害者，使得在解嚴30年的今天，民主縱使逐漸鞏固，台灣社會仍爭執不斷。

柯文哲指出，要讓仇恨在這個世代終結；讓已逝者安息；讓受難家屬走出傷痛，應當採用正面的態度，預防同樣的問題再次出現，也盼望228能為台灣帶來新的時代意義 不應只有悲傷對抗，而是讓台灣更和諧更團結。

柯文哲提到，去年228他挑戰一日雙塔，目的在於鼓勵台灣人團結合作，展現台灣人冒險犯難的精神，向世界正名台灣人勇於挑戰；昨日他與許多年輕人再度從台北騎到新竹，雖然寒風刺骨，但每個人心中對土地的愛是炙熱的，期望歷史巨輪能像這樣一代傳過一代，推動台灣向前行。

柯文哲最後表示，希望這樣的活動能每年舉辦，讓奮勇前進不畏艱難的精神灑向全台灣，他強調，雖然彼此有不同的過去，台灣是共同的家，台灣人要決定自己的命運，台灣要做自己土地的主人，創造自己的命運，攜手走向共同的未來。

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  • 台北市長柯文哲出席228中樞紀念儀式並上台致詞。（記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲出席228中樞紀念儀式並上台致詞。（記者劉信德攝）

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