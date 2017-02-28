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獨派發起228史跡巡禮 要求事件納入教科書

2017-02-28  14:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣國家聯盟今天發起遊行，一路從228事件時的天馬茶房走到228紀念公園，台灣國家聯盟總召吳樹民受訪表示，在轉型正義相關完整歷史沒有完全被放入教科書前，都不覺得歷史有被平反。蔡政府雖然用穩健腳步進行轉型正義和改革，「不過相信很多台灣人民會批評腳步太慢。」

台灣國家聯盟今天發起「228史跡巡禮」遊行，遊行路線一路從228的引爆地－查緝私菸的「天馬茶房」，一路經過舊菸酒公賣局，最後抵達228公園。民進黨也組隊參加，包括黨副秘書長李俊毅、民進黨立委姚文智、尤美女等人，都拿著民進黨黨旗加入遊行隊伍。

蔡政府正在著手進行一系列轉型正義，與歷史史料還原、解密工作。對此，吳樹民認為，歷史還沒放入教科書前，他都不覺得是平反，文化部最近的作為只是第一步，教育部也應該要出手改變台灣的教科書。

吳樹民表示，蔡政府用穩健的腳步去做轉型正義和改革工作，不過相信很多台灣人民會批評腳步太慢，蔡政府一方面要求穩定、一方面也不要出差錯，要如何抓其中的眉角，需要有一點藝術，但台灣人民是否可以忍受這樣慢的腳步？

吳樹民說，總統蔡英文應該要讓台灣快點變成正常化國家，才不會被外來政權再度統治，這對台灣人來說很重要。

文化部推動中正紀念堂轉型，藍營質疑「去蔣化」，近日傳出零星衝突事件。吳樹民說，這跟民進黨執政有關，如果還是國民黨執政，就不會發生；台灣是可以接受多元想法的社會，大家要保持理性，不要使用暴力。

吳樹民說，228的原凶已經很清楚，就是蔣介石，現在銅像還在中正紀念堂受人崇拜，感覺有些錯亂，雖然有時候要用時間去解決一切，但已經等了70年，希望趕快有一個正常化的處理，讓社會以後衝突越來越少。

中央研究院近代史研究所副研究員陳儀深昨天舉行「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會，遭到民眾鬧場，他今天也在遊行的宣傳車上，拿著麥克風對街頭的民眾上課、放送、講述228歷史，猶如街頭歷史課，許多等紅綠燈的民眾都拿起手機來拍照。

陳儀深說，紀念228，一方面是要維護人權和主權，也對過去歷史做反省，透過歷史檔案解密、公布，並且寫入教科書，做為歷史教訓。就像很多先進國家，也是透過博物館和教課書，傳遞這樣的教訓給下一代，才不會讓悲劇重演。

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  • 台灣國家聯盟發起228史跡巡禮。（記者蘇芳禾攝）

    台灣國家聯盟發起228史跡巡禮。（記者蘇芳禾攝）

  • 中央研究院副研究員陳儀深昨天舉行「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會遭到民眾鬧場，他今天在宣傳車上拿麥克風對街頭的民眾上課、講述二二八歷史。（記者蘇芳禾攝）

    中央研究院副研究員陳儀深昨天舉行「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會遭到民眾鬧場，他今天在宣傳車上拿麥克風對街頭的民眾上課、講述二二八歷史。（記者蘇芳禾攝）

  • 台灣國家聯盟發起史跡巡禮，民進黨組隊參加，左起民進黨副秘書長李俊毅（戴帽者）、前考試院長姚嘉文、台灣國家聯盟總召吳樹民、民進黨立委尤美女。（記者蘇芳禾攝）

    台灣國家聯盟發起史跡巡禮，民進黨組隊參加，左起民進黨副秘書長李俊毅（戴帽者）、前考試院長姚嘉文、台灣國家聯盟總召吳樹民、民進黨立委尤美女。（記者蘇芳禾攝）

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