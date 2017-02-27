圖利特定廠商？北市客委會：同一廠商3年拿6標案
2017-02-27 13:35
客委會今在客家公園舉行「2017客家傳統文化信仰活動-伯公生慶典」活動。（記者聶瑋齡攝）
〔記者聶瑋齡／台北報導〕北市客委會今在客家公園舉行「2017客家傳統文化信仰活動-伯公生慶典」活動，上午10點30分在國樂的伴奏下揭幕，祭祀儀式後有免費的食福活動，到場民眾一同歡慶屬於客家的傳統慶典。
對於媒體報導北市客委會遭爆圖利特定廠商，主委曾年有今受訪表示，沒有八次，客委會加上客家文化基金會連續三年共「六件」同一廠商，但強調，標案都有公開上網，所有廠商，都可以進來參加標案。至於之前有客委會同仁透露計畫案都是找曾合作過的廠商，曾年有表示，我們是顧慮到品質，沒有特別針對找哪個廠商，只是希望有能力的廠商來招標。
今年「伯公」誕辰適逢228和平紀念日連假，參與市民眾多。伯公是客家人對土地公的稱呼，是親近人們生活的神祇、也是地方上最常見的守護神。農曆二月初二是「伯公」的誕辰日，許多客庄的客家人都會在這天，準備三牲、素果等豐富祭品，到土地公廟祭拜，表達對伯公的敬愛與感謝。
今天的祭拜伯公從獻上傳統八音禮樂開始，進行三獻吉禮祭祀儀式後，現場準備客家美食如湯圓與炒米粉與民分享。
食福活動有客家炒米粉與湯圓等，排隊民眾大排長龍。（記者聶瑋齡攝）
客家公園在園內設置的客家意象伯公亭。（記者聶瑋齡攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
- 她向總統告御狀... 小英打算這樣做化解黨內心結
- 國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
- 馬英九赴二二八公園 向紀念碑鞠躬
- 看問題》中國1500枚飛彈對台 我飛彈攻守比例應調整
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 奧斯卡完整得獎名單在此 小班弟、艾瑪史東封帝后！
- 維納斯的呢喃（2／27～3／5）
- 布達佩斯網賽／拚到「超級搶十」 謝淑薇雙打封后
- 鄰居林心如周渝民結婚生子 只有王心凌「好孕宅」失靈
- 社論》對中資購併台灣高科技嚴正說不！
- 金鋼狼、X教授來了 親切說「你好」
- 一年拿八標案？ 客委會遭爆圖利特定廠商
- 手機攝影熱門景點 衛武營公園夯
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 大鵰搖頭丸 小心成癮沒命
- 張景森拋點子…中正紀念堂變立法院
- 女老師鄒心慈 從小外號星爺
- 【愛讀書】 《沉默》
- （奧斯卡紅毯）群星默契配戴藍絲帶 原來是因為...！
- （奧斯卡最佳原著劇本）《海邊的曼徹斯特》得獎 麥特戴蒙嗨翻
- Uber司機爭專法 285車圍交部
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 宜蘭櫻桃鴨場又淪陷 上午撲殺5千隻
- 收購好萊塢？中美雙方陷資本戰…
- （奧斯卡最佳混音）歷經21次提名 《鋼鐵英雄》音效師苦盡甘來
- 玩遊戲直播22小時 實況主不幸猝死
- 毒窟隱身檳榔攤 他吸毒被逮正著
- 央行下月理監事會 利率估連3凍
- 陷勞資糾紛 永采烘焙坊貼公告不開了
- 人夫出軌遭妻逮 LINE小三「妳像青蛙抱著我」
- 巴菲特投資不敗神話 他解讀關鍵是這個…
- （影音）液壓機VS金鋼狼 頂尖對決驚呆了
- 櫻木花道跑馬 4700位選手湧進新社
- 土地公生 歸仁六甲里辦擔龜分享添丁喜悅
- 日本拉麵來台走味？ 鄉民點出2大關鍵...
- 「瑞典國安顧問」 遭起底
- 「伯公」生日食福 獲贈公仔還能擲笅
- 自由廣場》台中●華府●西雅圖
- 政治風向「向右轉」 法總統大選 勒班民調挺升
- 登奧斯卡影后太開心 頒錯獎時艾瑪史東還搞不清楚狀況
- 英脫歐大將法拉吉 與川普共餐喜秀照片
- 落實轉型正義 二二八檔案全數解密 蔡：三月一日啟動「國家轉型正義調查報告」
- 男改槍寄賣 左腿刺青露餡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：圖利特定廠商？北市客委會：同一廠商3年拿6標案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分