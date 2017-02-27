圖利特定廠商？北市客委會：同一廠商3年拿6標案

客委會今在客家公園舉行「2017客家傳統文化信仰活動-伯公生慶典」活動。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-27 13:35

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北市客委會今在客家公園舉行「2017客家傳統文化信仰活動-伯公生慶典」活動，上午10點30分在國樂的伴奏下揭幕，祭祀儀式後有免費的食福活動，到場民眾一同歡慶屬於客家的傳統慶典。

對於媒體報導北市客委會遭爆圖利特定廠商，主委曾年有今受訪表示，沒有八次，客委會加上客家文化基金會連續三年共「六件」同一廠商，但強調，標案都有公開上網，所有廠商，都可以進來參加標案。至於之前有客委會同仁透露計畫案都是找曾合作過的廠商，曾年有表示，我們是顧慮到品質，沒有特別針對找哪個廠商，只是希望有能力的廠商來招標。

今年「伯公」誕辰適逢228和平紀念日連假，參與市民眾多。伯公是客家人對土地公的稱呼，是親近人們生活的神祇、也是地方上最常見的守護神。農曆二月初二是「伯公」的誕辰日，許多客庄的客家人都會在這天，準備三牲、素果等豐富祭品，到土地公廟祭拜，表達對伯公的敬愛與感謝。

今天的祭拜伯公從獻上傳統八音禮樂開始，進行三獻吉禮祭祀儀式後，現場準備客家美食如湯圓與炒米粉與民分享。

食福活動有客家炒米粉與湯圓等，排隊民眾大排長龍。（記者聶瑋齡攝）