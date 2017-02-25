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蔣介石銅像被拆 洪秀柱嗆「我們不怕啦！」

2017-02-25  20:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對蔣介石銅像被拆，國民黨主席洪秀柱今晚出席中華婦女聯合會春酒晚宴時表示，這是「去中國國民黨化」、「去中華民國化」，唯恐國民黨不倒、不讓國民黨繼續活。

洪秀柱大嗆，「我們不怕啦！」，她自己所帶領的國民黨，面臨困境、挫折，知道對手準備怎麼對付她，反正兵來將擋、水來土掩、千金散盡、人心回來，「我們就天下太平啦！」

洪也批，這個政府莫名其妙，這幾天陸續在拆除蔣介石銅像，把它毀壞、潑漆，然後說要「去蔣中正化」，根本是要「去中國國民黨化」，甚至是「去中華民國化」，唯恐國民黨不倒，不讓國民黨繼續存活；她更向在場姐妹保證，要繼續推動降低中配取得身分證年限，從6年改成4年。

洪痛斥，蔡政府穿著中華民國外衣，對1949年以前的中華民國完全不承認，除了製造仇恨、分化對立，「不知道他們在幹什麼？」不過民眾眼睛是雪亮的，看到民進黨上台，一比較下才發現國民黨還真是不錯。

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  • 國民黨主席洪秀柱今表示蔣介石銅像被拆，是唯恐國民黨不倒、不讓國民黨繼續活。 （記者陳鈺馥攝）

    國民黨主席洪秀柱今表示蔣介石銅像被拆，是唯恐國民黨不倒、不讓國民黨繼續活。 （記者陳鈺馥攝）

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