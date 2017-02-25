汪笨湖追思會 蔡英文贈匾送最後一程
2017-02-25 17:19
汪笨湖追思會素雅莊重，總統蔡英文的贈匾懸掛在入口處。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕活耀文壇、政壇的名嘴汪笨湖，今日下午在台南安平天橋教會舉辦追思會，會場擺滿以白色鮮花布置，莊嚴素雅，汪笨湖的遺像及骨灰罈擺放在禮堂中央，總統蔡英文贈匾「才具樹績」放在會場入口處，入口處左邊則是汪笨湖的生平介紹、右邊是陳建仁贈匾「絕才健筆」。
追思禮拜由唱詩班吟唱詩歌後，牧師群主持講述聖經故事，也追思汪笨湖生前事蹟，儀式結束後，家屬把汪笨湖的骨灰罈入厝納骨塔，行政院發言人徐國勇也到現場，他說，汪笨湖是他的好友，所以會排除萬難南下送他最後一程。
汪笨湖的名嘴好友楊憲宏、簡余晏、彭文正也專程南下參加追思禮拜。政界人士則有台南市長賴清德、前台南市長許添財、立委陳其邁、莊瑞雄都到場致意。汪笨湖的三哥王正忠負責接待，整個追思禮拜歷時2小時。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中正紀念堂轉型 威權統治者商品將下架停售
- 中國700噸雙船體飛彈艦模型 激似我沱江艦
- 中科院再次參與阿布達比防衛展 力推MIT軍品
- 海軍敦睦艦隊出訪前巡迴7港 首場萬人登艦
- 吳批洪與藍委形同陌路 暗諷郝「輕諾者寡信」
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 勞工局博訓中心 第30期身障職訓班開訓
- 教育部政次 北科大校長姚立德接任
- 新光金雙姝大戰 吳東進出面滅火
- 東海岸攝影學會聯展 盡看鏡頭之美
- 警扮怪叔叔入侵校園 北市雙蓮校安模擬逼真上演
- 校園周邊禁菸 南投3/1起取締
- 《謠言終結站》吃老薑可清肺？ 醫︰不如多吃彩色蔬菜
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 中1.2億攏是假？鄉民炸5百份雞排嗆辛龍
- 《清境農場至翠峰路段》假日大遊覽車 台14甲線仍禁行
- 新歡現身？阮經天曖昧帶D奶臉紅妹吃火鍋
- 備戰世大運╱曾琦今對天津獅 能否登板問老天
- 下週三短暫回暖 冷氣團又報到恐下探10度
- NBA》忍無可忍 卡森斯怒轟國王隊「懦弱」
- （雲林）斗南林子大排50年未修 千戶淹水苦
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 經典賽》不適應高尺巨蛋 古巴守備頻出狀況不敵南韓
- 返回阿美族聖山尋根 奇美部落組76人大隊出發
- 今明仍濕冷 彭啟明：連假後兩日天氣回穩
- NBA》J.R.史密斯近期復出 洛夫可望季後賽前回歸
- 勞工月均薪51Ｋ 你達標嗎
- 命大！開車翻落12米深溪床 他睡一覺才報案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Festival to feature 228 Incident rally
- 【朵朵小語】和自己對話
- 劉詩詩機場狂被跟 罕見動怒：不要再拍了
- SBL》貢獻12分「小安欠的」
- 香山戶政所協助歸化 新住民：終於成為台灣人
- 3誘餌3特點 慎防假租屋真詐諞
- 蔣欣坦承曾遇潛規則 喊話「你們毀了這圈子」
- 只有4天！熱博開放免費採果
- 這個無良老闆太可惡 帶頭騙人頭帳戶賣詐團牟利
- 凍齡港姐證實富商尪離世！「請給我一點空間」
- 台灣燈會6座戲偶燈 分三地典藏
- SJ圭賢口罩遮倦容 今晚開唱
- 自由廣場》去台灣話的台灣化？
- 屏南15公里開1小時塞爆 執勤員警沒吃沒喝累慘
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-lawmaker Pan Wei-kang joins KMT race
- 日職》春訓猛練投 松坂大輔今實戰2局失1分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：汪笨湖追思會 蔡英文贈匾送最後一程
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分