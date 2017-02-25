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汪笨湖追思會 蔡英文贈匾送最後一程

汪笨湖追思會素雅莊重，總統蔡英文的贈匾懸掛在入口處。（記者王捷攝）

2017-02-25  17:19

〔記者王捷／台南報導〕活耀文壇、政壇的名嘴汪笨湖，今日下午在台南安平天橋教會舉辦追思會，會場擺滿以白色鮮花布置，莊嚴素雅，汪笨湖的遺像及骨灰罈擺放在禮堂中央，總統蔡英文贈匾「才具樹績」放在會場入口處，入口處左邊則是汪笨湖的生平介紹、右邊是陳建仁贈匾「絕才健筆」。

追思禮拜由唱詩班吟唱詩歌後，牧師群主持講述聖經故事，也追思汪笨湖生前事蹟，儀式結束後，家屬把汪笨湖的骨灰罈入厝納骨塔，行政院發言人徐國勇也到現場，他說，汪笨湖是他的好友，所以會排除萬難南下送他最後一程。

汪笨湖的名嘴好友楊憲宏、簡余晏、彭文正也專程南下參加追思禮拜。政界人士則有台南市長賴清德、前台南市長許添財、立委陳其邁、莊瑞雄都到場致意。汪笨湖的三哥王正忠負責接待，整個追思禮拜歷時2小時。

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  • 牧師講述聖經故事，並追思汪笨湖的一生。（記者王捷攝）

    牧師講述聖經故事，並追思汪笨湖的一生。（記者王捷攝）

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