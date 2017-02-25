黃奎博：川蔡通話 影響兩岸建立新共識時機
〔駐美特派員曹郁芬／華府24日報導〕政大外交系副教授黃奎博今天表示，中國要求蔡英文政府妥協，其實並非鐵板一塊，中國社科院台灣研究所前所長周志懷去年提出中國不反對在九二共識之外，建立體現一中原則內涵的兩岸新共識，是有真實性，只是川蔡通話延後了兩岸達成新共識的時機。
由泛藍旅美台僑成立的華府智庫「台灣關係研究中心」今天在中國城的餐館舉辦座談會，討論川普政府之下的台灣政策，這也是「台灣關係研究中心」成立後的第二場活動。
受邀出席的黃奎博說，周志懷的發言有北京官方的默許或認可，但川蔡通話後，北京對蔡英文政府的疑慮加深。北京並不是把門全都關起來，只是因為川蔡通話，導致北京不肯把這個空間打開大一點點，兩岸到現在僵持的狀況。
他表示，川蔡通話影響了兩岸找出共同對話基礎的時機，台灣應該要一直強調沒有偏離過去兩岸可以對話的政治基礎，北京如果太急會造成民進黨更退縮，兩岸關係更不穩定。
中國最近的人事調整強化了知美派對兩岸事務的決策影響力，表示中國知道美國因素不可以忽略，把對台研究的主要人力調整得更有國際觀，在中國的對台政策上有更好的判斷。這對台灣是一個警訊，中國決策更周密嚴謹，台灣就要更小心應對中國的一波波攻勢。
黃奎博表示，民進黨現在無法往九二共識或任何一中的概念邁進，主要是因為蔡英文政府的支持率不高，蔡沒有辦法在兩岸政策上大開大合，中國即將召開十九大是另一個因素。
黃奎博認為，川普政府目前談對台政策過於商業化，台灣應該被美國認可是一個有自由市場的真正民主國家，並有共同的價值。他不希望再聽到川普把台灣當成交易籌碼或負債。
哈德遜中心的學者布朗則表示，美中關係已出現戰略分歧，台灣的成功模式是美國無法在其它地方複製的，而且誰控制了台灣島會影響西太平洋的安全架構，川普政府應確保台灣的民主能繼續發揚光大。
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