政院提建設特別預算 陳冲：要避免留給後代負擔
2017-02-21 20:11
〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長林全將向立法院提出包括軌道建設在內的多項基礎建設特別預算，前行政院長陳冲今天接受廣播節目訪問時指出，林全擴大公共建設支出方向是對的，但是否債留子孫？就要考量收入來源、未來收益，他強調，每個軌道建設都要做好分析，但不要再做對後代有負擔的建設，也不要投資在蚊子館。
陳冲今天接受《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問，談及小英政府年金改革，陳冲表示，蔡政府要公平推估未來經濟成長、收益率情況，才知道是不是入不敷出。
陳冲過去曾提過房屋稅不可增、只可廢，他提到以前的稅率一直很謙卑，不會對民眾造成負擔，「但去年變得不謙卑」；陳冲表示，房屋稅條例是特別法是錯的，關於自住房屋徵稅，請地方政府高抬貴手，因為自住房屋不會有收入，政府要思考人民的負擔能力。
陳冲更提到，政府都沒有了解房地稅的歷史演變，只看到法律授權就非常高興地調，地方政府是不能隨便調漲房屋稅的。
此外，對於有民進黨立委針對看台幣鈔票不順眼，想再提案修法一事，陳冲表示，貨幣沒有信用，長得再漂亮都沒用，貨幣信用最重要、數位貨幣是否也要開始研究？否則未來數位貨幣浪潮來襲，台灣衝擊會過大。
針對未來景氣預測，陳冲表示最重要看四月法國大選結果，會比英國脫歐公投、德國大選還嚴肅，若法國主張脫離歐盟與歐元的候選人獲得勝選，對國際情勢會產生很大影響。
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