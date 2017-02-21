民調狂勝八路軍？ 柯P：別問這個啦

2017-02-21 12:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕《ETtoday東森新聞雲》民調顯示，指台北市長柯文哲不但民調大翻身，更狂勝8路戰將，包含鍾小平、姚文智、賴清德和蔣萬安等都是手下敗將。今有媒體問柯文哲民調有如「谷底反彈」，柯笑著迴避以「哎唷！不要問這問題啦！」最後還幽默表示要不要乾脆說是打敗八路軍。

柯文哲今出席天母棒球場完工記者會後受訪時表示，自己昨天正好在讀《岳陽樓記》，裡面談到「不以物喜，不以己悲」，對於自己民調狂勝姚文智、丁守中、鍾小平、蔣萬安、蘇煥智、朱立倫、張善政、賴清德等八位戰將，柯要媒體別問這種問題，並大打太極笑說「那要不要乾脆說是打敗八路軍算了」。

繼一月底《ETtoday東森新聞雲》民調結果，2018台北市長選戰，現任市長柯文哲以34.6%支持度高居龍頭；二月份全新民調結果出爐，對壘8路藍綠陣營好漢，支持度依舊無人能敵，且有關網友對其施政滿意度方面，仍高達45.1％。

民調由《ETtoday東森新聞雲》民調雲研究調查，以線上問卷方式，針對新聞雲讀者進行調查，研究期間為2017年2月6日至2017年2月15日，共有776份有效樣本數；研究對象平均為31至40歲（佔35.7%）及41至50歲（佔18.7%）；男女性占比分別為46%及54%。