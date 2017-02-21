中對台旅遊制裁失敗 外媒分析原因是…

知名景點九份常常會看到不少日籍旅客。（資料照）

2017-02-21 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國試圖以限縮中客的方式打擊蔡英文政府，但成效不彰，外媒認為原因在於來自其他國家旅客增加，以及日本、韓國、新加坡旅客興趣更為廣泛、購買力更強。

《德國之聲中文網》報導，對中國持友好態度的台灣前政府希望透過觀光創造收入，中國則以觀光途徑增加對台經濟影響力。到了2016年，總統蔡英文不像前任明確承認一中，中國則以派遣航母、限縮來台中客等方式應對。

報導指出，雖然中客減少了三分之一，但數據顯示2016年來台旅客比前一年增加2.4%。報導分析，原因在於亞洲其他遊客明顯增加，包括日本增加17%、韓國和越南增加34%、泰國增加57%，該發展也符合蔡英文減少對中經濟依賴，加強與東南亞國家聯繫的主張。

另一原因則是對比於中國遊客給人的不佳印象，日、韓、新加坡遊客興趣廣泛、購買力強。報導指出，一些接待中客的旅遊公司也抱怨接中客團得不償失，且酒店、餐廳、紀念品商店等與中客有關的生意，幾乎都由在中國或香港註冊的大型公司所掌控，導致利潤回流。