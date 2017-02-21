國軍掛「團體臂章」急喊卡 國防部又挨轟

國軍「團體臂章」新規緊急喊卡。示意圖（資料照）

2017-02-21 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕國防部原本計畫於3月1日起實施國軍3款服裝縫「團體臂章」，這項新令上週六臨時喊卡，政策反覆招致「擾軍」怨言。

《蘋果日報》報導，國軍「團體臂章」是由各部隊自行設計並經核可後，作為該單位的團體標誌，以凝聚官兵向心力，但自1968年，國防部以保防為由，規定軍常服、軍便服不予佩戴。但時隔多年，國防部長馮世寬上月底下令要求全軍要在野戰服、軍便服、軍常服上縫製服務單位的「團體臂章」。

報導指出，基層官兵抱怨國防部「擾軍」，之前下達要縫團體臂章，卻沒發臂章，阿兵哥自掏腰包買臂章、車縫費，3套衣服要花120元，如今新令喊卡，已經縫上去的臂章，還得花10元請人拆掉「根本是勞民傷財」。

國防部表示，國軍「團體臂章」新規定可能延至4月1日執行，目前已縫的不必拆。