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公教退休師優存漏洞 社民黨籲終止

2017-02-20  11:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕公教退休教師2萬至3萬的月退級距中，每月平均優存利息將近4萬元，比起其他級距異常高出甚多，但公務員卻無此現象。對此，社民黨發言人陳又新今表示，該制度或許是為了保障早年舊制退休教師，退休金過低所額外給予的補貼，但卻未排除同時兼有新、舊制年資者；儘管政府已經宣告6年內結束優惠存款，但該制度極為不合理，應儘速予以終止；對於月退所得過低者，應給適當補助維持基本尊嚴生活。

陳又新說明， 退休金支領方式除了月退及一次退之外，亦可選擇半數兼領的方式。若是選擇半數兼領，原本優存額度也會被各拆成一半，屬於月退優存額度的部分，因受陳水扁、馬英九兩任總統任內的所得替代率合理化的限制，額度會被縮減；但另外「一半一次退」額度的部分，就未受到限制，仍有完整的50％額度。把月退及一次退的額度相加，就是這位兼領退休人員可領到的優惠存款總額。

然而，陳又新也指出，兼領的公校退休，其優存額度可依據「學校教職員退休條例施行細則」第38條第1項，可額外再將「舊制年資一次退休金」加入為優存額度。此優存額度若推算回公保可辦理優存月數，等於是可辦理優存月數是59個月，已經超出公保可辦理優存月數上限36個月，等於是優存額度突破上限。

若以公務員的各退休級距的平均優惠存款利息作為基準粗估，這筆額外的優存的額度，每月使國庫多支出2.2億元。

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  • 社民黨發言人陳又新指出，公教退休教師的優存漏洞，應盡速予以終止。 （社民黨提供）

    社民黨發言人陳又新指出，公教退休教師的優存漏洞，應盡速予以終止。 （社民黨提供）

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