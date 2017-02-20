法務部：檢察總長並未批司改作秀

2017-02-20 00:31

〔記者張文川／台北報導〕昨有媒體報導：「檢察總長批司改作秀『已定案還 要玩嗎？』，法務部今凌晨發出新聞稿指出，法務部長邱太三、政務次長陳明堂昨晚先後與總長通過電話，據陳明堂政務次長表示，顏大和是在與記者閒聊，對未表示「司改作秀、已定案還要玩」等，法務部請外界不要誤解。

法務部指出，總長顏大和有一股對檢察工作的熱忱及對司法改革的期待，他是與記者閒聊中表達個人的意見，並未對媒體表示批司改作秀、已定案還要玩等字語，請外界不要誤解。

有關司法官學院院長蔡碧玉擔任司改國是會議第二組分組委員，法部指出，是法務部推薦，因蔡碧玉對司法行政一元化等相關司法政策問題，長久以來有深入研究，且近月以來，司法官學院舉辦的司法論壇，也有對第二組相關議題深入討論，相信蔡碧玉在第二組將會發揮專長。至於相關議題如有重疊或關聯者，各分組亦可決議並報籌委會通過採取合併討論處理。

法務部指出，至於總長對於檢察行政權等的建言部分，在第三組的有關提昇檢察系統透明與效能的議題中，本就可以具體討論，法務部會就總長所提的檢察改革建言，在各分組及相關議題中提出報告，讓委員作成決議。

最後，法務部指出，有關司法改革的議題，各界仍然可以透過各種管道表達 意見或上總統府司改網站，提供各組召集人、委員作為 討論的議題或委員發言的資料，並非只侷限於已公布的 子題，歡迎各界對於司改繼續提供具體寶貴可行的意見，共同促司法改革成功。