農會改選民進黨首度積極介入 地方：大勢難變

農會會員代表選舉今天舉行，投票下午3點結束。（記者詹士弘攝）

2017-02-19 13:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕全國鄉鎮市農會農會會員代表今天改選，民進黨首度積極介入，民進黨雲林縣黨部表示，希望在這次選舉，能在古坑等4個鄉拿下過半席次，全縣19個鄉鎮市則拿下3分之1席次；地方則表示，想「改朝換代」非易事。

民進黨在此次農會選舉展現強大企圖心，除首度由政黨推薦候選人人選，甚至地方鄉鎮首長也積極介入，目前希望在古坑、大埤、二崙、麥寮及東勢拿下過半會員代表席次，要搶下理事長的位置；另各鄉鎮會員代表則希望能拿下總數的3分之1席次。

黨部表示，本屆雲林縣各鄉鎮的農會代表，親綠人士約佔一成，這次選舉希望能拿下超過3成席次，難度很高，但審慎樂觀，有些地方確實很有機會。

熟悉農會選舉的地方人士表示，農會選舉採間接選舉，投票人數又有限，會員彼此都認識、甚至有親戚關係，選舉過程非常複雜，需要非常細膩操作，民進黨強行介入，雖展現強大企圖心，但想「改朝換代」並非易事。