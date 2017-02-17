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退伍軍人圍國防部 國防部：譴責非理性暴力行為

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議。（記者方賓照攝）

2017-02-17  18:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕約50名退伍軍人今日下午聚集在國防部大門口，抗議蔡英文政府年金改革，並向國防部丟擲雞蛋、煙霧彈、撒冥紙、試圖搖倒國防部大門，引發一陣混亂。

國防部稍早表示，嚴正譴責群眾非理性的暴力行為，國防部是國家安全最高作戰指揮中樞，遭受無端包圍與破壞，不但損及軍譽，令全體工作同仁備感挫折，更增民眾反感，不利年金改革最後階段研議，後果亦非此行動可以承擔，籲請各界慎重考量與理性面對。

國防部表示，有關年金改革議題，國防部基於維護退役袍澤福祉與現役官兵權益，積極在「國家年金改革委員會」中爭取軍人年金應單獨處理，已獲總統及多數委員支持，此期間對外溝通從未中斷。此刻，應是彼此相互鼓勵、團結一致之時。

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  • 逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

    逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

  • 逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

    逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

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