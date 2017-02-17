施政報告聚焦6大面向 林全：改變已經開始
2017-02-17 13:59
行政院長林全今日赴立院進行施政報告，強調6大面向。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長林全今赴立法院進行施政報告，聚焦「加速產業轉型，深化創新經濟」、「擴大公共建設，發展城鄉共榮」、「實踐公義社會，完善社會安全網」、「革新政府治理，打造永續家園」、「深耕文化教育，尊重多元族群」、「確保國家安全，拓展對外關係」6大面向，並強調「改變已經開始」。
林全在報告中，指出現階段具體施政措施，以及未來推動方向，強調將加速產業轉型，並深化創新經濟，全力推動「五加二」產業創新計畫，並針對稅制改革部分，表示財政部已於2月召開兩場稅制改革座談會，預定5月前提出修法方案，推動所得稅制改革。
林全表示，為興辦社會住宅、加速都市更新，行政院已將「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」草案，送進立法院審議；在年金改革議題部分，林全表示，年改會已完成各項議題討論階段性任務，並將接續召開年金國是會議，也將儘速提出年改修法草案。
在國防議題上，林全重申總統蔡英文「國機國造、國艦國造」方向，並指募兵制去年度已達招募志願士兵1萬5853人，達成率為105.7％；外交部分，林全表示將透過「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）平台，持續推動洽簽雙邊協定，並以簽訂「台美雙邊自由貿易協定」（FTA）為目標。
在兩岸政策論述方面，林全強調，將延續蔡英文「維持現狀」的核心理念，依「公開透明、人民參與、國會監督」原則，來推動兩岸互動及協商，在對等與尊嚴的基礎上進行良性對話，並恢復高層次對話與協商，以建立一致性、可預測、可持續的兩岸關係。
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