婦聯會黨產風波辜嚴倬雲喊冤 府：落實轉型正義

2017-02-17 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會主委辜嚴倬雲接受媒體專訪時喊冤，稱婦聯會不是國民黨的附隨組織。對此，總統府發言人黃重諺表示，將人民的公義與資產回歸於民，是國家轉型正義落實的目的，並非僅針對一人一黨、無關政治傾軋。

《聯合報》報導，辜嚴倬雲表示，婦聯會長期以來照顧貧病殘障、孤苦無依、需要幫助的老百姓，她說，自己與丈夫辜振甫替國家社會做過的事，蔡總統都知道，還稱很傷心，指責民進黨政府因婦聯會有點錢，就圍攻婦聯會。

黃重諺表示，處理不當黨產，以及落實轉型正義，不僅是國家鞏固、深化民主的過程中，最重要的基礎工程，也符合國人高度期待。無論是制度改革、政策錯誤導正，將人民的公義與資產還歸於民，均為國家轉型正義落實的目的，舉國皆然，而非針對一人一黨、無關政治傾軋，呼籲所有人在過程中，一同努力。