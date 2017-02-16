楊甦棣：新的AIT大樓將出現陸戰隊之家
美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新址將於今年完工，前AIT台北辦事處長楊甦棣透露，新址啟用後，美方將派陸戰隊駐守。（記者張嘉明攝）
〔駐美特派員曹郁芬／華府15日報導〕前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長楊甦棣今天表示，美國總統川普在軍售上需要提供台灣取得新一代戰機，低調地協助台灣的潛艦計劃，並提升台灣的飛彈防空系統。他說，未來新的AIT建立了陸戰隊之家，這是他任內爭取的，相信川普政府任內，美台關係仍會得到跨黨派支持繼續發展。
華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）今天舉辦座談會，討論川普政府的台灣政策，由GTI執行長蕭良其主持。美國陸戰隊將進駐AIT的新聞曾在工程招標時曾引起媒體關注，隨著今年新的AIT大樓可望在內湖揭幕，過去只有在美國駐外使館才配備的陸戰隊再度受到矚目。
楊甦棣說，陸戰隊之家常是外交聯誼的中心，新大樓代表著美國對台灣的承諾。台北駐美代表高碩泰今晚則表示，這是美國為了海外外交人員安全所進行的改變，外界不必過度解讀。
楊甦棣說，據他了解，美軍太平洋司令部對於台灣遭受攻擊的應變計劃有很清楚的藍圖。川普跟蔡英文總統去年通話是一件好事，但川普最近跟習近平通話並接受一個中國政策也不令人意外，因為中國是美國不能忽略的大國，任何一位美國總統都必須與中國打交道。
對於台灣擔心今年可能拿不到世衛大會的邀請函，向來強批批判中國的學者章家敦說，川普政府到目前還很混亂，可能不會對世衛大會杯葛台灣的作為做出反應。
章家敦說，美國應該讓台灣政策與中國政策分離，川普在提升對台關係上應答應台灣任何條件，包括承認台灣是一個國家，只要台灣認為符合其利益提出來，美國都應該去做。美國對台政策應該像中國在南海一樣以切香腸方式逐步改變現狀。他比較擔心的是中國軍事預算有放緩趨勢，一些解放軍將領可能視台海危機為機會，未來台海有可能發生意外。
國家利益中心的資深研究員卡茲安尼斯表示，川普應該協助台灣建立可靠的嚇阻能力，在潛艦、新式戰機、甚至薩德飛彈防禦系統上協助台灣，讓台灣成為一個敵人不敢輕易進犯的大刺蝟。GTI資深研究員安大維說，川普上任不到一個月，至今還沒有機會展示對台灣的軍事承諾，但他認為勝選後，一些美國人把中國在一中問題上的談判立場當成是美國自己的談判立場，是令人困惑的現象。
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