對同婚修法進度感到訝異... 小英談自己的看法

蔡英文認為，婚姻平權的議題是不同世代的價值觀歧異，且涉及到價值觀，應該要更有智慧和耐心去解決，也需要好好溝通。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-16 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文前天（14日）下午邀國內各大宗教團體舉行開春茶敘，與會牧師透露，這場座談沒有限定主題，不過宗教代表發言時大多都聚焦在婚姻平權法案，蔡英文在總結時說：「有點訝異，沒想到修法衝得那麼快，還引起那麼大的波瀾！」

《上報》報導，當天共有22名宗教團體代表與會，像是基督教、天主教、佛教、一貫道、道教等團體都受邀。與會牧師指出，在場的宗教代表提出對《民法》修正草案的看法，並希望大家能提更多版本來一起討論。

與會的牧師陳明志指出，現場多數代表一面倒的都不贊同民法修法。蔡英文坦言，她其實對修法進度頗為訝異，沒想到會衝這麼快，還引起波瀾。不過蔡英文強調，這個議題是不同世代的價值觀歧異，且涉及到價值觀，應該要更有智慧和耐心去解決，也需要好好溝通。

陳明志認為，蔡英文當天很有誠意，蔡也表達希望宗教界能理解政府處理這個議題的困境，希望宗教團體可以用比較緩和的態度看此議題。