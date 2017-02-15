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反年金改革方案 洪秀柱：支持各項抗爭活動
2017-02-15 14:53
〔記者施曉光／台北報導〕民進黨政府推動年金改革，引發軍公教團體反彈，國民黨主席洪秀柱在今日中常會上聲援反對團體，定調這是一個「不公不義的改革」，違法違憲也有違信賴保護、法律不溯既往的原則，將使國家陷入萬劫不復的局面，她呼籲民進黨懸崖勒馬，強調國民黨將支持各項抗爭活動，未來國民黨重新執政時，一定會讓年金改革回到合理、公平、正義的正軌。
由於日前國道五號發生遊覽車翻覆重大事故，國民黨中常會一開始先為死者默哀，洪秀柱並痛批主管機關交通部，在這次不幸事件中，原本應該承擔責任，卻在未查清楚原因的情況下，第一時間就定調是駕駛的問題，把責任推給勞工，國民黨做為最大在野黨，將會負起監督責任，請智庫邀請旅行從業人員並蒐集勞資雙方意見，進行討論及提案修法，一定要有一個監督的態度並提出對應方案。
有關年金改革議題，洪秀柱表示，民進黨號稱要建立公平、正義，卻是與改革反其道而行，把軍公教打成特殊階級，這種作法本身就不公不義，而且這種不公不義的規劃方式，將使得未來很難吸引優秀人才擔任公職，也無法吸引青年保家衛國，將使國家陷入萬劫不復。
她強調，年金問題應該重視國家財政的開源節流、興利除弊，尤其基金的完善管理是關鍵，政府不積極杜絕浪費，只選擇性的針對軍公教的年金來做剝奪，「這不是不公不義嗎？我們要強烈抗議﹗」
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