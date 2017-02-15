筏子溪景觀營造啟動 今年底可見台中市「迎賓河」
市府水利局今天舉行筏子溪景觀環境的動工儀式（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕筏子溪是台中市的母河，一直未完整的綠美化，中市府定位為「迎賓河」，水利局今年編列5500萬，將筏子溪從高鐵烏日站到永春東路進行環境營造規劃，全長約1.8公里，預計今年底完工，屆時民眾從高鐵就可看到美麗筏子溪。
台中市水利局今天在南屯區筏子溪旁筏子東街舉行「筏子溪景觀營造工程」的動土儀式，水利署副署長曹華平、市長林佳龍、立委張廖萬堅等人，都參與動工典禮。
林佳龍表示，今天的動工只是先期工程，市府自編5500萬，但市府還規劃筏子溪的環境營造點到東路巷橋，需要13億元，希望水利署能補助。
水利署副署長曹華平則表示，水利署已整治筏子溪多年，中央地方都持續合作著，而筏子溪是中央管河川，很高興中市能夠自編預算進行先期工程，對於市府希望能補助的經費，水利署會進行評估。
水利局參考過去水利署的規劃，整治筏水溪從高鐵烏日到大雅，約13公里長，需13億元，並且將此段筏子溪的整治分3階段規劃，首部曲為「迎賓廊道」，就是市府今天先期工程，從烏日高鐵站至永春東路，第2階段則到虹揚橋，定位為「綠蔭廊道」，第3階段則是「樂活廊道」，至東路巷橋。
此3階段的筏子溪整治，長約13公里，總工程經費要13億元，水利局希望水利署能補助市府或者委外辦理，因此市府則先編列5500萬的先期工程經費，進行「迎賓廊道」的營造工程，並於今日動工，今年底完工。
筏子溪的「迎賓廊道」工程是從烏日高鐵至永春東路，長1.8公里，將整治兩岸約5公頃的景觀，並規劃3個景緻，從高鐵站開始530公尺，規劃為「市徽地景區」，中間530公尺，則規劃為「立體地標區」，後740公尺，則規劃為「河濱賞景區」，還要規劃自行車道，並配合中央的清疏作業。
市長林佳龍表示，一個偉大的城市，要有一條美麗的河川，而台中市美麗的河川就是筏子溪，希望中央能補助整治。
林佳龍並表示，台中市的筏子溪、潮洋溪、麻源頭溪、梅川、柳川、綠川、旱溪排水系統7條河川，是中市的「七仙女」，市府要一起改頭換面，正在向行政院爭取擴大公共建設水環境計畫的經費，已提出87億元，可望在3、4月間通過特別預算。
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