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澎湖縣再列核廢料貯存點 陳光復要台電死心

澎湖要以玄武岩美景發展觀光，不要核廢料進駐。（記者劉禹慶攝）

2017-02-13  13:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對台電再將澎湖列入核廢料貯存點選項之一；澎湖縣長陳光復直接回應不可能，並強調只要是在其任內，中央政府都不用考慮將澎湖列入核廢料貯存點，要台電可以死心，澎湖要發展觀光不要核廢料。

陳光復表示，目前澎湖縣已登錄的島嶼達90座，其中有人島19座，無人島71座，71座無人島面積全數不足1平方公里，且為玄武岩地質，不論是地質或面積，都不適合成為核廢料儲存場所。同時澎湖以發展觀光為主，地質地貌是世界遺產潛力點，更獲得世界最美麗海灣認證，如此天然的美景，更不容核廢料進駐。

另外，陳光復強調，早在10多年前擔任民進黨縣黨部主委時，即大力反對核廢料放於澎湖，時至今日，核廢料貯存議題再起，他呼籲台電審慎處理核廢料問題，別打澎湖縣主意，若台電執意選擇澎湖無人島，澎湖縣政府將以行政權予以拒絕，因應工程所需的相關執照、許可，縣府不會同意核發，也要求中央政府將澎湖永久排除在貯存點選項之外。

其實台電核廢料在澎湖引發爭議，不是第一次，早在最終貯置場選址，曾將澎湖東吉島列入最後評選地點之一，引發澎湖民眾強力反彈，最後澎湖縣政府將南方四島列入玄武岩地質保護區，並由內政部公告為南方四島國家公園後，才平息此一議題。

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澎湖無人島眾多，又傳出台電覬覦當作貯存場選項之一。（記者劉禹慶攝）

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