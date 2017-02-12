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吳斯懷FB徵「八百壯士」 圍城立院1個月

退將吳斯懷曾因赴中引發爭議，現任監督年金改革行動聯盟發言人。（圖擷取自吳斯懷臉書）

2017-02-12  15:51

〔即時新聞／綜合報導〕退役將領吳斯懷反對年金改革，昨天在個人臉書轉貼號召「八百壯士捍衛權益」活動的貼文，聲稱要動員800人以上的軍中袍澤，於立法院旁埋鍋造飯，日日圍城長期抗爭。

吳斯懷的貼文指出，「八百壯士捍衛權益」的抗爭活動，初步規劃持續一個月，自2月21日到3月21日，固定於每天上午11時、下午4時半，「由輪值人員持國旗、標語、大聲公喊話器，繞行立法院或行政院、總統府，向違憲違法政府嗆聲，製造媒體效果，持續施壓朝野立法委員」。

該篇貼文同時募款，「八百壯士志願袍澤一人贊助1000元，各軍系團體自由樂捐，帳篷區設募款箱每日2100專人清點結帳紀錄備查，每週網路公告」。同時建請各校、各期班推派發言代表，歡迎眷屬、軍榮眷二三代年輕人出任代表，接受媒體訪問。

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