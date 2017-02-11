老共軍艦又來了 三大艦隊將會師西太平洋演訓
〔記者羅添斌／台北報導〕中國遼寧號航艦編隊日前才剛結束繞台航行演訓，中國軍方又宣佈，啟動新一輪的遠海作戰航行演訓，其中一項將由北海，東海及南海艦隊等三大艦隊軍艦，在西太平洋海域會師演訓，頗有向美日及台灣示威意味。
軍方官員今天表示，這次演訓是以南海艦隊的三艘軍艦為主，屆時將經由台灣南部的巴士海峽往東北方，再經台灣東南部海域駛往西太平洋海域進行三大艦隊的對抗演練。
官員說，中國三大艦隊軍艦會師在西太平洋域演訓，軍方會有嚴密掌握，隨時注意及監控共軍軍艦的動態。
根據中國軍媒解放軍報今天報導指出，由海軍南海艦隊導彈驅逐艦長沙艦、海口艦和綜合補給艦駱馬湖艦組成的遠海訓練編隊，已在10日駛離三亞某軍港。隨後將在南海某海域與航空兵等部隊展開聯合演練，拉開這次遠海訓練的序幕。
解放軍指出，這次參加遠海訓練的3艘艦艇均為海軍新型主戰艦艇，隨艦搭載直升機3架及陸戰隊員數十名。其間，將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域，進行實戰條件下聯合防空、反恐反海盜和海上防衛作戰等課目訓練，並沿途帶動南海艦隊航空兵、西南沙守備兵力，在西太平洋演訓時，還將和東海、北海艦隊部分兵力進行對抗演練。
編隊指揮員、南海艦隊副司令員俞滿江表示，此次遠海訓練是海軍年度計劃內的例行性安排，符合相關國際法和國際慣例。編隊將按照要求，緊貼艦隊使命任務，強化遠海機動作戰、海上維權鬥爭等針對性訓練，檢驗主戰艦艇遠海作戰運用，探索艦艇編隊遠海訓練的方法路子，提高部隊打贏能力。
此次遠海訓練編隊由長沙艦擔負編隊指揮艦。該艦是中國自行設計生產的052D型導彈驅逐艦，配備有多種先進武器，集成化、信息化程度高，具有較強的區域防空和對海作戰能力。
參加任務的海口艦是中國自行設計生產的052C型導彈驅逐艦，被稱為“中華神盾”。該艦具有強大的中、遠程防空作戰能力，可搭載直升機。
綜合補給艦駱馬湖艦，是解放軍自行設計制造的新型遠洋綜合補給艦，具有橫向、縱向、立體補給功能，可同時對多艘不同類型艦艇進行補給，有較強的遠洋綜合補給能力和一定的對海、對空防禦作戰能力。該艦除了擔負綜合補給任務外，還可執行護航、撤僑、搜救、海上醫療救護等多樣化非戰爭軍事行動。
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