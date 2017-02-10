| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報 獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥
 首頁 > 政治

和李進勇終於碰面 柯P：好像下次要一起賣蕃薯...

2017-02-10  11:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府今公布台北市主題花車，邀來台灣燈會主辦單位雲林縣長李進勇同台，柯文哲也當場宣布要把「台灣藍鵲人拉車」送到台灣燈會，「北鳥南飛」讓賞燈熱潮向南延伸。

日前本報獨家報導，台灣燈會與台北燈節在今年1月時原本有機會辦聯合行銷記者會，但北市府市長室以當天市長有會議回絕，連3位副市長都沒空出席，導致該活動告吹。今柯、李兩人同台，活動開始前的互動不多，柯文哲不時跟一旁的兆豐金控董事長交頭接耳，卻鮮少跟李進勇對視，直到活動開始才顯得較為熱絡。

會後兩人共同受訪時，柯文哲為盡地主之誼，主動協調媒體「不要擋住李縣長」。柯表示，聯合行銷原本就要兩邊互相喬時間，「而且現在這時間是最剛好」，柯指「明天是台北燈節要結束前的最高潮，台灣燈會要開始」，反覆強調「今天是剛好的時間。」

李進勇也說，很感謝今天有這麼一個南北串連，剛好可以銜接在一起，這是一個很完美的結合。但因雲林縣府日前否認要一起聯合行銷，媒體進一步追問李進勇到底上一次有沒有聯絡上，李進勇先是遲疑了幾秒，才說「我們一直...呃...柯市長對雲林縣也一直相當的關心，所以一直都有一些議題是相互配合、攜手合作的」，柯文哲也打岔笑稱「好像下一次要一起聯合賣蕃薯」，李進勇趕忙附和「是！沒有錯，沒有錯！」

李進勇更打圓場表示，「上一次時間沒有喬好的事情沒有這麼嚴重」， 就是大家時間要互相安排一下，柯也再次打岔指「要互相喬一下啦！」由於台灣燈會昨天發生變電箱起火意外，對此，李進勇回應，試營運就是希望改善小缺失，已經立即改善。

另外，雲林橋頭國小許厝分校遷校風波延燒，家長揚言要北上抗議，李進勇表示有掌握相關狀況，跟行政院採取一致的立場，在健康風險沒有完全排除之前，還是希望學童能在橋頭國小本校上學，「這樣是比較安全的」。對於家長的心情跟立場都充分了解，會進一步跟家長團體溝通。

廣告
  • 台北市長柯文哲與雲林縣長李進勇共同為台北燈節以及在雲林舉辦的「台灣燈會」大力宣傳，市長柯文哲宣布將「台灣藍鵲人拉車」花燈贈送給雲林，盼北鳥南飛共同點亮元宵節。（記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲與雲林縣長李進勇共同為台北燈節以及在雲林舉辦的「台灣燈會」大力宣傳，市長柯文哲宣布將「台灣藍鵲人拉車」花燈贈送給雲林，盼北鳥南飛共同點亮元宵節。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元宵節 台北燈節 台灣燈會 李進勇 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：和李進勇終於碰面 柯P：好像下次要一起賣蕃薯...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.