和李進勇終於碰面 柯P：好像下次要一起賣蕃薯...
〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府今公布台北市主題花車，邀來台灣燈會主辦單位雲林縣長李進勇同台，柯文哲也當場宣布要把「台灣藍鵲人拉車」送到台灣燈會，「北鳥南飛」讓賞燈熱潮向南延伸。
日前本報獨家報導，台灣燈會與台北燈節在今年1月時原本有機會辦聯合行銷記者會，但北市府市長室以當天市長有會議回絕，連3位副市長都沒空出席，導致該活動告吹。今柯、李兩人同台，活動開始前的互動不多，柯文哲不時跟一旁的兆豐金控董事長交頭接耳，卻鮮少跟李進勇對視，直到活動開始才顯得較為熱絡。
會後兩人共同受訪時，柯文哲為盡地主之誼，主動協調媒體「不要擋住李縣長」。柯表示，聯合行銷原本就要兩邊互相喬時間，「而且現在這時間是最剛好」，柯指「明天是台北燈節要結束前的最高潮，台灣燈會要開始」，反覆強調「今天是剛好的時間。」
李進勇也說，很感謝今天有這麼一個南北串連，剛好可以銜接在一起，這是一個很完美的結合。但因雲林縣府日前否認要一起聯合行銷，媒體進一步追問李進勇到底上一次有沒有聯絡上，李進勇先是遲疑了幾秒，才說「我們一直...呃...柯市長對雲林縣也一直相當的關心，所以一直都有一些議題是相互配合、攜手合作的」，柯文哲也打岔笑稱「好像下一次要一起聯合賣蕃薯」，李進勇趕忙附和「是！沒有錯，沒有錯！」
李進勇更打圓場表示，「上一次時間沒有喬好的事情沒有這麼嚴重」， 就是大家時間要互相安排一下，柯也再次打岔指「要互相喬一下啦！」由於台灣燈會昨天發生變電箱起火意外，對此，李進勇回應，試營運就是希望改善小缺失，已經立即改善。
另外，雲林橋頭國小許厝分校遷校風波延燒，家長揚言要北上抗議，李進勇表示有掌握相關狀況，跟行政院採取一致的立場，在健康風險沒有完全排除之前，還是希望學童能在橋頭國小本校上學，「這樣是比較安全的」。對於家長的心情跟立場都充分了解，會進一步跟家長團體溝通。
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